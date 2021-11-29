На судебном процессе в Тбилиси экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, что ему пришлось пережить за последние два месяца.

Частично речь политика передает ТСН.

Политик начал свою речь с отрицания легитимности судов.

— Я не признаю прокуратуру и грузинское правосудие. Я здесь не для того, чтобы стать частью заранее написанной комедии, — рассказал лидер нации.

Кусочек своего спича он посвятил украинцам, согражданином которых он является.

— Я хочу проинформировать вас о том, что ко мне использовали пытки и бесчеловечное поведение, но я держусь и тоже научился этому в Украине. Я очень вам благодарен, — акцентировал Михеил Саакашвили.

Он подчеркнул, что приехал в Грузию из высоких патриотических чувств.

— Я отложил все в сторону, отказался, по крайней мере временно, и приехал. Я точно знал, что меня могут убить по дороге или когда я приеду, как Звиада Гамсахурдиу. Каждую ночь мне снилась Грузия — Батуми, Абхазия (...). И ощущение, что мы все это теряем, становилось все более невыносимым. Наш народ теряет свою родину, — убежденно заявил бывший глава государства.

Помимо этого, экс-президент Грузии заклеймил свое задержание «самым большим позором» и «классической российской комбинацией».

— Я стал первым лидером Грузии после царя Луарсаба, которого посадили в тюрьму?! Это самый большой позор для всех, кто занимается этим. Это самое большое унижение, который мы пережили… Я не верю, что они грузины. Это классическая российская комбинация, — заключил политик.

Напомним, в Тбилисском суде проходит заседание по делу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Во дворе возле суда собрались сотни его сторонников, которые кричат «Миша, Миша!».