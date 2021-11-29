Народный депутат Украины, глава Федерации футбола Николаевской области Александр Пасичный рассказал о планах восстановить все спортивные стадионы в районных центрах области.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook, рассказывая об итогах заседания исполнительного комитета Ассоциации футбола Николаевской области 24 ноября.

Помимо внутренних вопросов, связанных с деятельностью главной футбольной организации области, Александр Пасичный проинформировал об основных планах и инициативах в сфере развития спорта и спортивной инфраструктуры в Николаевской области.

Он рассказал о планах восстановить стадионы в районных центрах Николаевской области, а после – в других населенных пунктах региона.

— Есть мечта и цель восстановить все стадионы, в первую очередь, в районных центрах Николаевской области, а дальше уже в других населенных пунктах, где мы видим развитие футбола. На стадионе в Очакове, который первым реконструируется при моем содействии, уже готово новое современное поле. Еще планируется построить административное помещение, что позволит нам расширить сезон и на высоком уровне принимать соревнования, – сообщил Александр Пасичный.

Нардеп также рассказал, что продолжает заниматься вопросом стадиона в парке «Победа».

— Очень тяжело двигается работа, но мы уже выходим на финишную прямую и, надеюсь, в ближайшее время передадим его городу, и он заработает на полную мощь, – добавил Александр Пасичный.

По его словам, на 2022 год в рамках программы «Большое строительство» запланирована реконструкция стадиона в Новом Буге.

— Это очень большой проект стоимостью 60 миллионов. Там планируется большой комплекс по всем нормам, не только футбольный стадион, – указал нардеп.

Александр Пасичный также рассказал о планах реконструировать стадионы в Южноукраинске, Березанке и Нечаянном.

— Занимаемся вопросом стадиона в Южноукраинске. Он находится на балансе атомной станции, поэтому ищем пути, чтобы его восстановить. Очень активную позицию занял Игорь Чапчай, потому проект стадиона в Березанке идет отдельным пунктом. Также есть в программе восстановления сельского стадиона в Нечаянном, – указал Александр Пасичный.

Нардеп добавил, что на сегодняшний день Николаев активно работает над проектом реконструкции стадиона «Юность».

— Так что, возможно, мы в первую очередь запустим еще его. Также проектируем уже на будущее стадион в Варваровке вместе с ДЮСШ №3 и «Заря». Вот такие планы и конкретные шаги реализуются и планируется сделать, – сообщил Александр Пасичный.

Напомним, что народный депутат Украины Александр Пасичный поздравил спортсменов с 113-й годовщиной со дня основания футбола в Николаевской области и вручил им благодарности.