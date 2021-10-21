Народный депутат Украины Александр Пасичный поздравил спортсменов с 113-й годовщиной со дня основания футбола в Николаевской области и вручил им благодарности.

Как сообщается на странице народного депутата в Facebook, празднования длились два дня, в течение которых в Казанке и Арбузинке состоялись футбольные турниры.

Первый день празднования годовщины создания футбола в области состоялось 16 октября в Казанке, где на футбольных площадках поселка прошли детские и ветеранские турниры.

Праздник для местных жителей организовали Ассоциация футбола Николаевской области и глава Казанковской ТГ Алексей Асмолов. На праздновании также присутствовали советник главы Николаевской ОГА по вопросам спорта Евгений Степанюк, первый заместитель главы АФНО Александр Балакин, заместитель начальника управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Михаил Николаев, руководитель комитета проведения соревнований АФНО Александр Мариненко и глава Казанковского ФСК «Колос» Николай Подлинев.

Нардеп Александр Пасичный вручил благодарности за вклад в развитие областного футбола Василию Еременко, Лилии Деми, Виктору Белинскому, Анатолию Пащенко, Юрию Гострику, Сергею Яркову, Якову Поповичу, Александру Ватюку, Александру Листопаду и Александру Артюшенко.

— С большим удовольствием поздравил всех участников и присутствующих, пожелал вдохновения и новых спортивных достижений. Вручил благодарности от областной ассоциации футбола за весомый личный вклад в развитие и популяризацию футбола в Николаевской области организаторам, энтузиастам и ветеранам футбольного движения, – сказал Александр Пасичный.

Кроме этого, детским футбольным командам от Ассоциация футбола Николаевской области вручили новые футбольные мячи.

Всего в футбольных соревнованиях приняли участие восемь команд: Казанка, Новый Буг, Березнеговатое, Баштанка, Снигиревка, Galaxy (Николаев), Новоданиловка и Софиевка.

— Юные футболисты соревновались на новой мини-площадке. Игры футбольных коллективов проходили упорно и в напряженной недетской борьбе, – добавил нардеп.

Среди них первое место занял коллектив Новобугской ДЮСШ, на втором месте – юные футболисты из Снигиревской спортшколы, бронзовые призеры – команда Баштанской ДЮСШ, на четвертом месте воспитанники Казанковской ДЮСШ. Лучшими игроками турнира были признаны Евгения Максименко (Березнеговатое), Вадима Корецкого (Новоданиловка), Алину Черненко (Софиевка), Власия Федорко (Баштанка), Максима Нагорного (Снигиревка), Андрея Флоряна (Новый Буг), Артура Сторчака (Galaxy, Николаев), Давида Уварова (Казанка). Приз зрительских симпатий получила юная футболистка из Софиевки Дарья Сухая.

В то же время за звание победителей турнира боролись пять команд ветеранов в возрастной категории 40+: Казанка, Новый Буг, Баштанка, Шевченково и Березнеговатое.

Среди них первое место завоевала команда из Баштанки, второе – Казанка, и почетное третье место у команды из Нового Буга. Организаторы спортивного мероприятия выразили огромную благодарность начальнику Николаевского областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины Александру Кулешову.

Второй день празднования состоялся 17 октября на стадионе «Колос» в Арбузинке, где также прошел футбольный турнир. В соревнованиях участвовали детские коллективы Арбузинской, Благодатненской, Братской, Врадиевской, Домановской, Еланецкой, Кривоозерской территориальных общин, СК Viktory из Первомайска, СК «Олимп» из Южноукраинска, а также ДЮСШ из Первомайска. Всего в турнире приняли участие 14 детских коллективов.

По результатам соревнований среди детских команд первое место заняла команда Братского. Серебряные награды получила команда СК «Олимп» из Южноукраинска, а медали и кубок за третье место поделили между собой коллективы Врадиевки и Кривого Озера. Лучшими игроками турнира были признаны: Сергей Герас, Никита Козачинский, Юрий Шаповалов, Кирилл Гладкий, Вадим Гуцул, Дмитрий Жуков, Александр Ульянов, Сергей Миронюк, Евгений Зиновкин, Александр Феденчук.

— Приятно было наградить благодарностями областной Ассоциации футбола за весомый личный вклад в развитие и популяризацию футбола в Николаевской области. Их получили Петр Пигида, Игорь Деревянко, Виктор Григорьев, Гиви Шавдатуашвили, Игорь Фертаку, Сергей Шарата, Анатолий Халковский, Сергей Ярохович, Алексей Доценко, – сказал Александр Пасичный.

Глава Арбузинского поселкового совета и глава Федерации футбола Арбузинщины Евгений Травянко присоединился к поздравлениям, пожелав спортсменам успехов и побед. Для награждения победителей, призеров, участников праздника Ассоциация футбола Николаевской области предоставила кубки, статуэтки, медали и сладости.

В соревновании среди ветеранов победу одержала команда Арбузинки. Почетное второе место завоевала команда из Кривого Озера, а бронзовым призером стала команда из Первомайска.

Финальной частью футбольного фестиваля стала игра Чемпионата Николаевской области между ФК «Южноукраинск» и ФК «Ольгополь», где команды подарили зрителям множество эмоций и кучу хороших голов, ведь всего было забито 14 мячей. Победу в поединке одержала команда «Южноукраинск» со счетом 11: 3.

Организаторы спортивного праздника также выразили благодарность начальнику Николаевского областного отделения КФС МОН Украины Александру Кулешову, главе Арбузинской территориальной общины Евгению Травянку, всем директорам ДЮСШ за футбольный праздник в Арбузинке, а также меценатам: директору ЧП «Кавунівський хліб» Анварову В.Б., администрации магазина «Копилка», добровольному объединению рыбаков «Фортуна» и дирекции стадиона «Колос».

Напомним, что народный депутат Александр Пасечный привлек больше 20 миллионов гривен субвенции на социально-экономическое развитие для округа №127 на Николаевщине, от которого был избран.