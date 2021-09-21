Народный депутат Александр Пасечный привлек больше 20 миллионов гривен субвенции на социально-экономическое развитие для округа №127 на Николаевщине, от которого был избран.

Об этом свидетельствует анализ гражданской сети «Опора».

Отмечается, что Кабмин во второй раз в этом году распределил субвенции на соцэкономразвитие. Николаевская область получила почти 70 миллионов гривен. Средства были равномерно распределены на пять из шести избирательных округов области. Исключением стал округ Александра Пасичного №127, получивший наибольшее финансирование. Таким образом округ вошел в тройку лидеров страны по количеству выделенных средств.

В результате второго раздела Николаевская область получила 69 миллионов 800 тысяч гривен, что составляет 3,5% от общего объема выделенных средств на социально-экономическую субвенцию. Регион сохраняет 12 место по объему выделенных средств, однако в расчете на одного жителя Николаевщина занимает первое место среди областей страны — сумма субвенции на одного человека составляет 63,22 гривны.

Всего для области были выделены средства на финансирование 71 объекта, что поставило Николаевщину на седьмое место среди областей по количеству профинансированных объектов и мероприятий.

Отмечается, что пять из шести округов в Николаевской области получили в среднем по 10 миллионов гривен. Однако Александру Пасичному удалось привлечь на округ №127 20 миллионов 170 тысяч гривен, которые он направил на финансирование 14 объектов. Наибольшая сумма, а именно почти 5,3 миллиона, выделяется для покупки медицинского оборудования в родильный дом №3.

Примечательно, что сумма в почти 20,2 миллиона, которую привлек Александр Пасичный, стала третьим показателем по стране среди его коллег — первое и второе место заняли нардепы от Запорожской и Днепропетровской областей.

Напомним, что в начале лета Николаевская область получила 59,9 миллиона гривен субвенций из государственного бюджета на социально-экономическое развитие.