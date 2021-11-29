Николаевскую общеобразовательную школу №1 имени Олега Ольжича заливает дождем из-за протекающих окон.

Такая ситуация произошла в учебном заведении в понедельник, 29 ноября, пишут НикВести.

На видео видно, как во время дождя в школе Корабельного района протекают старые окна, работники учреждения пытаются закрывать их тряпками и подставлять ведра, чтобы вода не затапливала помещение.

Стоит отметить, что Департамент энергетики и энергосбережения городского совета четыре раза объявлял торги на проведение термосанации здания школы, в перечень работ по которой также входит замена окон.

Тогрги, которые чиновники проводили в декабре 2020 года, марте 2021 года и августе 2021 года с ожидаемой стоимостью в 76 миллионов 482 тысячи 224 гривны не состоялись. Четвертые торги по термосанации здания школы были объявлены 1 ноября 2021 года. На сегодняшний день договор на выполнение работ не заключен, идет процесс квалификации победителя.

Напомним, ранее НикВести писали, что гуманитарная комиссия горсовета Николаева предложила отменить торги по термосанации здания школы и провести замену окон текущим ремонтом. На комиссию также приходил директор учебного заведения Владимир Заяц. Он просил заменить аварийные окна, которые не меняли со дня открытия школы – 37 лет.