Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко рассматривать не будут. Однако сам министр заявил, что «обсуждения продолжаются».

Об этом пишет Украинская правда.

— Я не видел этого заявления (об отставке Александра Ткаченко, — прим.). Я считаю, что это был эмоциональный шаг. Благодаря господину Ткаченко, благодаря премьеру они поговорили, нашли точки взаимопонимания и вся эта история осталась только в медиапространстве, — заявил Давид Арахамия в ход брифинга.

В комментарии «Украинской правде» сам Александр Ткаченко добавил, что в правительстве и Верховной Раде не поддерживают его решение. Но он готов согласиться остаться в должности, если в правительстве примут во внимание его концепцию реформ.

— Мое решение по отставке остается актуальным. Я так же ожидал регистрации моего заявления Верховной Радой. Буду откровенным, фракция совершенно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долгосрочные обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно — разговоры со спикером, премьером, Президентом. Они попросили остаться. В то же время я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается, — сказал Александр Ткаченко.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко утром 11 ноября написал заявление об увольнении. Среди причин он назвал отделение Госкино от Минкультуры, мол, правительство приняло такое решение без согласования министерства.