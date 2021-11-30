Латвия призвала США к постоянному военному присутствию для сдерживания Российской Федерации. Страна планирует укрепить оборону с помощью ракет Patriot.

Об этом сообщает Reuters.

— Мы хотели бы иметь постоянное (военное, — прим.) присутствие США в нашей стране. А морская и противовоздушная оборона в основном сводится к таким системам, как Patriot, — заявил министр обороны Артис Пабрикс.

Отмечается, что войска Альянса отрабатывали навыки в латвийском лесу с замаскированной техникой и боевыми патронами. 1,5 военнослужащих остановили «атаку» на Ригу, сорвав продвижение условного противника к городу.

— Сдерживание имеет решающее значение, — заявил командующий боевой группы НАТО Джон Бенсон.

Напомним, в ноябре Латвия разместила 3000 военнослужащих для проведения ранее необъявленных военных учений вблизи границы с Беларусью на фоне эскалации миграционного кризиса вдоль белорусско-польской границы.