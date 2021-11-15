Латвия разместила 3000 военнослужащих для проведения ранее необъявленных военных учений вблизи границы с Беларусью на фоне эскалации миграционного кризиса вдоль белорусско-польской границы.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.

Европейские лидеры обвиняют Беларусь в осуществлении гибридной атаки путем ввоза мигрантов из таких стран, как Сирия и Афганистан с целью незаконного пересечения ими границ Польши-члена ЕС. Беларусь неоднократно отвергала эти обвинения.

— Мы не можем исключить, что часть этих (мигрантских) групп будет продвигаться дальше на север и может достичь границы Латвии. Мы готовы к этому, — сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Сигнал для Беларуси состоит в том, что перемещение латвийской армии — «не просто для развлечения», добавил он.

Военные учения начались в субботу и продлятся до 12 декабря, сообщила представитель армии Сандра Брале.

Напомним, в связи с обострением ситуации на польско-белорусской границе, Польша обсуждает с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 договора о НАТО — она предусматривает начало консультаций с союзниками по Альянсу.