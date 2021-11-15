Латвия разместила 3000 военнослужащих для проведения ранее необъявленных военных учений вблизи границы с Беларусью на фоне эскалации миграционного кризиса вдоль белорусско-польской границы.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.
Европейские лидеры обвиняют Беларусь в осуществлении гибридной атаки путем ввоза мигрантов из таких стран, как Сирия и Афганистан с целью незаконного пересечения ими границ Польши-члена ЕС. Беларусь неоднократно отвергала эти обвинения.
— Мы не можем исключить, что часть этих (мигрантских) групп будет продвигаться дальше на север и может достичь границы Латвии. Мы готовы к этому, — сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Сигнал для Беларуси состоит в том, что перемещение латвийской армии — «не просто для развлечения», добавил он.
Военные учения начались в субботу и продлятся до 12 декабря, сообщила представитель армии Сандра Брале.
Напомним, в связи с обострением ситуации на польско-белорусской границе, Польша обсуждает с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 договора о НАТО — она предусматривает начало консультаций с союзниками по Альянсу.
Как сообщалось, в субботу, 13 ноября, группа из 50 мигрантов с Ближнего Востока силой прорвалась из Беларуси на территорию Польши в районе населенного пункта Стажина.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Латвия разместила 3000 военнослужащих для проведения ранее необъявленных военных учений вблизи границы с Беларусью на фоне эскалации миграционного кризиса вдоль белорусско-польской границы.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.
Европейские лидеры обвиняют Беларусь в осуществлении гибридной атаки путем ввоза мигрантов из таких стран, как Сирия и Афганистан с целью незаконного пересечения ими границ Польши-члена ЕС. Беларусь неоднократно отвергала эти обвинения.
— Мы не можем исключить, что часть этих (мигрантских) групп будет продвигаться дальше на север и может достичь границы Латвии. Мы готовы к этому, — сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Сигнал для Беларуси состоит в том, что перемещение латвийской армии — «не просто для развлечения», добавил он.
Военные учения начались в субботу и продлятся до 12 декабря, сообщила представитель армии Сандра Брале.
Напомним, в связи с обострением ситуации на польско-белорусской границе, Польша обсуждает с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 договора о НАТО — она предусматривает начало консультаций с союзниками по Альянсу.
Как сообщалось, в субботу, 13 ноября, группа из 50 мигрантов с Ближнего Востока силой прорвалась из Беларуси на территорию Польши в районе населенного пункта Стажина.