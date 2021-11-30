В Украине расшатывают и дестабилизируют ситуацию около 7000 сотрудников спецслужб Российской Федерации.

Данную информацию в эфире ток-шоу «Свобода слова» на канале ICTV озвучил Илья Витюк, руководитель Департамента кибербезопасности СБУ, пишет РБК-Украина.

— Сегодня с территории Российской Федерации по Украине работают около 7 000 сотрудников спецслужб. Это относительно дестабилизирующего и расшатывающего, — заявил Илья Витюк.

С начала этого года Департамент кибербезопасности СБУ заблокировал 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов, прекратил деятельность около 20 ботоферм мощностью более 150 000 аккаунтов.

— Это якобы 150 000 человек, которые что-то комментируют, репостят, пишут и дают оценку событиям. Нами была проведена беспрецедентная спецоперация против хакерской группы «Армагедон», штатно находившейся в ФСБ России и действовавшей с территории Крыма, — добавил Илья Витюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче, куда хотели затянуть Рината Ахметова.