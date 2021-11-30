За сутки 29 ноября российские оккупанты обстреляли окрестности Станицы Луганской – гражданский получил ранения.

Об этом сообщает штаб ООС Facebook.

— В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранения, – сказано в сообщении.

Всего 29 ноября на Донбассе было 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, недалеко от Новоалександровки - из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В направлении Старого Айдара российские наемники применяли минометы калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Как сообщается, украинские защитники открывали ответный огонь.

Двое военнослужащих Объединенных сил из-за действий врага получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Как отмечается, состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Напомним, что за сутки 26 ноября в Донбассе патрули ОБСЕ зафиксировали 805 нарушений режима прекращения огня.