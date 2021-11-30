Николаевский народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский случайно заматерился, выступая у трибуны Верховной Рады.

Такой случай произошел в ходе пленарного заседания сессии ВРУ во вторник, 30 ноября, пишут НикВести.

Нардеп выступил у трибуны относительно вопроса обеспечения жильем жителей Новой Одессы, который в результате взрыва дома 27 ноября остались без квартир. Однако перед выступление Игорь Негулевский нечаянно высказался нецензурной бранью, сказав «бл*ть ё**на», поле чего начал свою речь со слов «уважаемые коллеги».

— Бл*ть ё**на… Уважаемые коллеги, 27 ноября в городе Новая Одесса произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Четверо погибших, последнего вытащили из-под завалов только на следующий день. Взрыв был настолько мощным, что пострадали сразу два подъезда. Людям предложили жить в местном общежитии, но вы понимаете, что это всего временное жилище, – сказал Игорь Негулевский.

Нардеп указывает, что решение Кабмина о выделении средств на покупку жилья уже принято, однако просит поддержки президента Владимира Зеленского, не указывая при этом, о какой именно поддержке идет речь. Игорь Негулевский считает, что глава государства не может оставаться в стороне в такой ситуации, поэтому он и обращается к нему с трибуны парламента.

— Хочу попросить Президента Украины Владимира Зеленского не оставаться в стороне от этой проблемы. Я знаю, что средства уже распределены, но это экстренная ситуация. Местные бюджеты на сегодняшний день не потянут приобретение жилья. Пожалуйста, помогите людям, которые в зиму остались без крыши над головой, – добавил Игорь Негулевский.

Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа», представляющий 130 округ Николаевщины, Игорь Негулевский в августе взял 20 тысяч 150 гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.