В результате взрыва в 5-этажном доме в Новой Одессе в Николаевской области без жилья остались жители 30 квартир.

Такие данные приводит Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

— Жители из 30 отселенных квартир дома временно разместились у родственников и 1 человек местными органами власти временно размещен в гостинице, – сказано в сообщении.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия взрыва – в частности, вывозят строительный мусор.

Напомним, что спасатели в течение двух суток продолжали работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Сначала было известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляли демонтаж разрушенных элементов конструкций, занимались поиском возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники.

Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе – подозревают нарушение техногенной безопасности.

Позже стало известно, что 28 ноября спасатели достали из-под завалов в Новой Одессе тело погибшего мужчины, он стал третьей жертвой взрыва жилого дома. Спустя почти двое суток Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе.