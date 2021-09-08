нардеп Игорь Негулевский

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа», представляющий 130 округ Николаевщины, Игорь Негулевский в августе взял 20 тысяч 150 гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Он оказался единственным народным депутатом от области, получившим такую компенсацию.

В августе компенсацию выплатили 138 нардепам. Общая сумма составила 3 миллиона 8 тысяч 745 гривен.

Наибольшую компенсацию получил внефракционный нардеп Муса Магомедов — 137 тысяч 800 гривен.

Напомним, в 2020 году ООО «София-Гранит», бенефициаром которой является народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский, получила 80,1 миллиона гривен за выполненные подряды из бюджетов разных уровней.

Также сообщалось, что весной водители десятков большегрузных автомобилей заблокировали трассу «Николаев-Благовещенское (Ульяновка)» в районе села Гурьевка. Они обвинили Игоря Негулевского в «крышевании» весовых комплексов. по словам протестовавших перевозчиков, Игорю Негулевскому «отданы» как минимум три управления «Укртрансбезопасности» — Одесское, Николаевское и Херсонское. Они заявили, что нардеп назначил во все три управления в качестве руководителей «своих» людей.

После этого он обратился к министру МВД Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой разобраться в ситуации вокруг блокировании грузовиками трассы Н-24 в районе села Гурьевка.

Также весной экс-президент Грузии, глава Одесской облгосадминистрации 2015-2016 годов Михеил Саакашвили обвинил народного депутата от «Слуги народа» Игоря Негулевского в том, что он якобы наживается на взятках в сфере сертификации моряков.