Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что утром 30 ноября сходил на допрос в Госбюро расследований по поводу вероятного срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Андрея Ермака, он дал показания по делу о «вагнеровцах»: «Сообщил всю известную мне информацию». Он добавил, что не звал камеры, потому что не считает нужным «делать из этого шоу».

— Важно, чтобы следствие установило истину и расставило в этом деле все точки над «i», — написал глава Офиса президента.

О том, что Андрея Ермака должны вызвать на допрос, 26 ноября заявлял исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев. В то же время он говорил, что сейчас у следствия нет ни одного факта и доказательства причастности Андрея Ермака к срыву операции. Кроме того, Сухачев заверил, что в случае необходимости следователь вызовет на допрос и президента Украины.

Напомним, в управлении государственной охраны заявляют, что никто из его сотрудников не был уволен за то, что не сбил дрон журналиста Украинской правды над государственной резиденцией Синегора в карпатском селе Гута.