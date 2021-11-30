Первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что 1 декабря готовятся «подвозы» людей в парламент, которые планируют заблокировать проходы, и что людям в регионах предлагают по тысяче гривен в день за участие в госперевороте.

Об этом первый вице-спикер сказал на брифинге в Верховной Раде во вторник, сообщает Укринформ.

— Я бы советовал вам приезжать раньше. Потому что в рамках переворота могут быть заблокированы проходы. Есть такое мнение, что когда людей собирают в регионах за тысячу гривен в день, то это на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят в перевороте брать участие бесплатно, ну это уже вопрос, — сказал Александр Корниенко.

Александр Корниенко добавил, что располагает информацией о «подвозах» людей в парламент 1 декабря.

Он подтвердил, что получил информацию от правоохранителей.

— К этим заявлениям (о вероятности государственного переворота, — прим.) нужно серьезно относиться. Они проверяются. Есть открытое вчера дело СБУ. Это все будет проверено, и если действительно какие-то серьезные мероприятия инспирируются, то, конечно, Служба безопасности должна давать ответ. Мы, со своей стороны, просто так троллим оппозиционеров, которые у нас все время собираются, и не всегда могут даже артикулировать, по какому поводу. У нас каждый день возле Верховной Рады проходит около пяти-шести митингов, — отметил Александр Корниенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче, куда хотели затянуть Рината Ахметова.