Военный специалист Джон Кирби из Пентагона подтвердил множественные сообщения из западных СМИ о том, что Москва перекидывает ближе к границам Украины свежие части и бронетехнику.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства США.

Представитель Минобороны заметил слаженность в перетягивании частей. По его словам, Россия комбинирует различные рода войск.

— Что касается цифр, я бы не стал здесь оценивать с трибуны, что именно мы видим. Но я могу вам сказать, что мы продолжаем наблюдать движение. Мы продолжаем наблюдать пополнение их сил… Вы знаете, это единицы комбинированного характера. Я имею в виду, что это подразделения различных родов войск, которые продолжают собираться на границе с Украиной или рядом с ней, — говорится в заявлении Джона Кирби.

Он также обратился к руководству РФ с требованием сделать прозрачными свои планы и действия, чтобы не вызывать обеспокоенность Вашингтона и его партнеров по альянсу.

Напомним, секретарь СНБО Данилов заявил, что главнокомандующий заверил Зеленского в боеготовности Украины.