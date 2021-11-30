Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что, по его информации, завтра все дороги в парламент будут заблокированы митингующими.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента, пишет Левый берег.

— Будут заблокированы входы, выходы, подъезды. Я думаю, что полиция сделает просто коридор, как она делает во время массовых митингов, чтобы народные депутаты и аккредитованные журналисты могли заходить в зал. Я не знаю, как будет, у нас же завтра приглашены многие дипломаты, не знаю, как им обеспечить проезд. Насколько нам сообщают, все будут блокировать митингующие, — отметил Давид Арахамия.

Как сообщалось, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сегодня заявил, что у правоохранительных органов есть информация о заказном характере митингов, запланированных возле парламента на 1 декабря. Он отметил, что на государственный переворот это не совсем похоже, потому что людей собирают по регионам якобы в обмен на вознаграждение в 1000 гривен.