Президент России Владимир Путин напомнил, что для РФ вступление Украины в НАТО является «красной линией».

По его словам, если Альянс разместит на территории нашей страны свою военную инфраструктуру, Москва «будет вынуждена создать нечто подобное», сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин заявил, что до сих пор не понимает, зачем НАТО «расширяться до границ России».

— Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х годов. Мы были почти союзниками, — сказал Владимир Путин.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москву ожидают ощутимые последствия, в частности, в экономической и политической сферах, если она решится на новые агрессивные действия против Украины.