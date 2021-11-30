Окружной суд Варшавы объявил недопустимой экстрадицию белорусского активиста Макария Малаховского, которого режим Александра Лукашенко пытается заполучить через структуру Интерпола.

Об этом написала Gazeta Wyborcza.

Судебный процесс, на котором проверялась законность экстрадиции 27-летнего белоруса, проходил в районном суде Варшавы. Менее чем через час суд постановил, что Макарий Малаховский не будет выдан силовикам Лукашенко.

Молодой беларус живет в Польше последний год по гуманитарной визе. В августе 2020 года он участвовал в так называемом мирном автомобильном протесте: как и другие водители, он сигналил, чтобы ободрить митингующих.

Во время такого протеста его задержал белорусский ОМОН, который разгромил машину Малаховского и несколько дней держал под стражей. Как только его выпустили, Макарий уехал в Польшу транзитом через Киев, зная, что против него возбудят уголовное дело за участие в «массовых беспорядках».

В сентябре 2020 года его задержала уже польская полиция по красному уведомлению от Интерпола, наводку на политического беженца дали белорусские власти. Благодаря оперативному вмешательству средств массовой информации, удалось предотвратить экстрадицию Малаховского в Беларусь, где его бы ждала тюрьма.

А 5 ноября этого года Интерпол объявил, что Макари больше не числится в розыске. Удаление его из базы означает, что он сможет безопасно путешествовать по Европе и не бояться, что его остановят.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил «не остаться в стороне» в случае обострения боестолкновений на востоке Украины.