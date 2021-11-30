Любая новая российская «агрессия» против Украины приведет к «серьезному» ответу США и их союзников.

Об этом предупредил глава американской дипломатии Энтони Блинкен на встрече НАТО в Риге, — передает Le Figaro.

Глава Госдепа предостерег Кремль от захватнических планов на Украину.

— Любая эскалация со стороны России вызовет серьезную озабоченность как США, так и Латвии, и любая дальнейшая агрессия будет иметь серьезные последствия, — сказал он на пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

Госсекретарь не пожелал больше говорить о характере возможного ответа, указав, что сначала он хотел бы «проконсультироваться» с союзниками США по НАТО. Однако он повторил, что «нас очень беспокоят движения, которые мы наблюдаем» со стороны российских войск на границе с Украиной.

— Мы неоднократно видели российскую стратегию, которая заключается в создании с нуля провокаций для оправдания действий Москвы, — акцентировал Энтони Блинкен.

Напомним, военный специалист Джон Кирби из Пентагона подтвердил множественные сообщения из западных СМИ о том, что Москва перекидывает ближе к границам Украины свежие части и бронетехнику.