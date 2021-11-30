Любая новая российская «агрессия» против Украины приведет к «серьезному» ответу США и их союзников.
Об этом предупредил глава американской дипломатии Энтони Блинкен на встрече НАТО в Риге, — передает Le Figaro.
Глава Госдепа предостерег Кремль от захватнических планов на Украину.
— Любая эскалация со стороны России вызовет серьезную озабоченность как США, так и Латвии, и любая дальнейшая агрессия будет иметь серьезные последствия, — сказал он на пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.
Госсекретарь не пожелал больше говорить о характере возможного ответа, указав, что сначала он хотел бы «проконсультироваться» с союзниками США по НАТО. Однако он повторил, что «нас очень беспокоят движения, которые мы наблюдаем» со стороны российских войск на границе с Украиной.
— Мы неоднократно видели российскую стратегию, которая заключается в создании с нуля провокаций для оправдания действий Москвы, — акцентировал Энтони Блинкен.
Напомним, военный специалист Джон Кирби из Пентагона подтвердил множественные сообщения из западных СМИ о том, что Москва перекидывает ближе к границам Украины свежие части и бронетехнику.
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Любая новая российская «агрессия» против Украины приведет к «серьезному» ответу США и их союзников.
Об этом предупредил глава американской дипломатии Энтони Блинкен на встрече НАТО в Риге, — передает Le Figaro.
Глава Госдепа предостерег Кремль от захватнических планов на Украину.
— Любая эскалация со стороны России вызовет серьезную озабоченность как США, так и Латвии, и любая дальнейшая агрессия будет иметь серьезные последствия, — сказал он на пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.
Госсекретарь не пожелал больше говорить о характере возможного ответа, указав, что сначала он хотел бы «проконсультироваться» с союзниками США по НАТО. Однако он повторил, что «нас очень беспокоят движения, которые мы наблюдаем» со стороны российских войск на границе с Украиной.
— Мы неоднократно видели российскую стратегию, которая заключается в создании с нуля провокаций для оправдания действий Москвы, — акцентировал Энтони Блинкен.
Напомним, военный специалист Джон Кирби из Пентагона подтвердил множественные сообщения из западных СМИ о том, что Москва перекидывает ближе к границам Украины свежие части и бронетехнику.