По инициативе Снигиревского городского головы Инны Бойко, избранной от партии «Наш край», прошли работы по омоложению и озеленению парков, микрорайонов, приусадебных территорий и объектов социальной инфраструктуры.

Об этом пишет пресс-служба политсилы.

В общей сложности осенью этого года высадили более 1000 молодых саженцев деревьев, кустов и цветов. Как отмечает Инна Бойко, для озеленения громады потребуется не один год, но начало заложено.

— В октябре-ноябре можно было наблюдать по всей нашей громаде, как люди убирают территорию и готовят землю к высадке саженцев. За это время был реализован не один проект для максимального омоложения посадки. К сожалению, как и во всех громадах, в бюджете средств недостаточно для того, чтобы за один год решить вопрос озеленения. Поэтому мы привлекли всех желающих к улучшению территории громады, — рассказывает Инна Бойко.

Благодаря реализации собственного проекта партии «Наш цветущий край» в Снегиревской громаде было высажено более 350 саженцев лиственных, плодовых деревьев, кустов и роз. Весь посадочный материал предоставила депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край», руководитель ООО «Золотой колос» Надежда Иванова. К высадке деревьев также присоединились депутат Николаевского областного совета Андрей Закусилов, депутат Баштанского районного совета Вадим Белик, депутаты Снигиревского городского совета Оксана Музыченко, Сергей Цветков, Александр Кожанов, Иван Гобокан и актив партии «Наш край».

— Экологической акцией удалось охватить не только Снегиревку, но и старостинские округа. Так, жители Тамаринского старостинского округа высадили деревья, кусты и многолетние осенние цветы. Работники ООО СХПП «Снигиревское» во главе с депутатом городского совета от партии «Наш край» Иваном Гобоканом организовали посадку 45 кустов и 50 деревьев в центре села Павловка. Работники и жители Нововасиловского старостинского округа в рамках акции убрали на детских площадках и высадили деревья, цветы и кустарники у памятников воинам-односельчанам, — рассказывает Инна Бойко.

По словам городского головы, неравнодушные снегиревчане только в парке имени Тараса Шевченко высадили более 300 саженцев деревьев — это дубы, катальпы, клены, ивы, и около 100 кустов, среди которых самшит, спирея, форзиция и рябина.

Для этого саженцы приобрели в рамках проекта Снигиревского городского совета «Ревитализация парковой зоны с целью улучшения экосистемы города и создания инновационного пространства здоровья с учетом принципов безбарьерности». Этот проект был признан победителем на областном конкурсе проектов и программ развития местного самоуправления, который проводился еще в июне этого года.

Кроме того, благодаря небезразличному депутату Снигиревского городского совета от партии «Наш край» Александру Кожанову было выращено немало саженцев павловнии и других деревьев в микрорайоне «Семи ветров» города Снигиревка и передано представителям сельских старостинских округов для высадки в селах.

Ранее сообщалось, что в рамках партийного проекта «Наш цветущий край», который реализуется уже в течение 5 лет в селах Калиновка, Маложановка, Ясногородка, Водяно-Лорино члены партии и неравнодушные люди высадили саженцы груши, яблони, вишни, сливы, каштанов, жасмина, спиреи, жимолости, роз в Еланецкой громаде.