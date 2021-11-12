В рамках партийного проекта «Наш цветущий край», который реализуется уже в течение 5 лет в селах Калиновка, Маложановка, Ясногородка, Водяно-Лорино члены партии и неравнодушные люди высадили саженцы груши, яблони, вишни, сливы, каштанов, жасмина, спиреи, жимолости, роз в Еланецкой громаде.

Об этом пишет пресс-служба политсилы.

По словам главы фракции партии «Наш край» в Еланецком поселковом совете Людмилы Присяжнюк, в бюджете громады чрезвычайно мало средств, направляемых на благоустройство, а на озеленение территорий таких средств и вовсе нет. Именно поэтому, по словам Людмилы Присяжнюк, партия «Наш край» и проводит уже не первый год подряд такие толоки в рамках проекта.

— В этом году озеленение территорий происходило возле нашей новой церкви в Калиновке, в парках, возле детских садов. Также не забываем и о семейном парке, высаженном на месте пустыря в селе Маложановка: в этом году обновили территорию саженцев на месте неприжившихся. Отдельно еще возле церкви высадили 20 кустов роз, которые нам именно для храма направила депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Надежда Иванова. 464 саженца только деревьев были высажены в наших селах, — рассказывает Людмила Присяжнюк.

По словам депутата, организовать такую работу было несложно, ведь это уже традиционная практика для «Нашего края».

— У нас есть наши старосты Владимир Булах и Татьяна Козуб. Они большие молодцы и всегда стараются максимально улучшить для своих старостинских округов. Так было всегда. В этом году к нам присоединились старосты и других сел: Руслан Готшалюк, староста Ясногородки и Татьяна Кирильчук, староста Водяно-Лорино, за что им большая благодарность. Ведь в вопросах социальных проектов и общего дела для благополучия родного края нет партийной принадлежности, есть общий труд и общий результат, — отметила Людмила Присяжнюк.

В свою очередь, староста Маложеновского старостинского округа от партии «Наш Край» Татьяна Козуб отметила, что целью акции было привлечь внимание местных жителей к проблемам экологии, сохранить зеленые насаждения.

— В последние годы Украина потеряла более двух третей лесов и сейчас по лесистости занимает предпоследнее место в Европе. Леса в нашем государстве занимают площадь примерно 9 миллионов гектар, то есть 15% ее территории. Целью акции было привлечь внимание местных жителей к проблемам экологии, сохранить зеленые насаждения в нашей громаде. 464 саженца высажены. Ждем весны, чтобы ярко зацвели наши села. Благодарим за предоставление посадочного материала Надежду Иванову и за содействие в его получении — Людмилу Присяжнюк, — рассказала Татьяна Козуб.

Стоит отметить, что в 2020-2021 годах партия «Наш край» уделяет большое внимание вопросам экологии, улучшению окружающей среды и благоустройству территорий.

Ранее в партии «Наш Край» утверждали, что в бюджете Николаева следует утвердить надбавку врачам, работающим с COVID-19.