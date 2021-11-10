Депутаты комиссии по здравоохранению инициировали принятие в бюджет Николаева муниципальной надбавки для врачей, работающих с ковидными больными, решение было принято на очередном заседании в горсовете.

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта, депутат горсовета от партии «Наш край» Анна Норд.

По ее словам, сумму пособия будут предварительно рассматривать в департаменте финансов.

— Нагрузка на медицинский персонал велика, а финансирование недостаточно. Муниципальная надбавка для наших медиков стала бы большой поддержкой в это сверхсложное время. Обращаемся в департамент финансов для того, чтобы они предложили нашей комиссии размер такой надбавки в расчете на новый бюджетный год. После полученных данных мы обратимся к врачам, управлению по вопросам здравоохранения, чтобы согласовать размер муниципальной надбавки, — отметила глава комиссии.

Помимо надбавок депутаты поддержали вопрос усиления информационной кампании по иммунизации населения от COVID-19.

Ранее в партии «Наш край» заявляли, что в условиях борьбы с очередной волной коронавируса решения правительства и Национальной службы здоровья Украины провоцируют дефицит кадров, поскольку врачи и медсестры не выдерживают условий труда и стремятся уволиться или эмигрировать.