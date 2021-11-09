В условиях борьбы с очередной волной коронавируса решения правительства и Национальной службы здоровья Украины провоцируют дефицит кадров, поскольку врачи и медсестры не выдерживают условий труда и стремятся уволиться или эмигрировать.

Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов.

Он подчеркнул, что по всей стране медицинским работникам задерживают зарплаты и, по надуманным причинам, отказывают в надбавках.

— Против главных врачей, которым все же выплачивают надбавки, возбуждают уголовные дела или по результатам «специальных проверок» от больниц требуют вернуть средства, которые ранее получили по ководным пакетам. Местные власти, которые должны поддержать медицинские учреждения, побуждают руководителей больниц уменьшать ставки своим сотрудникам, чтобы уменьшить зарплатный фонд, — сообщил Сергей Шахов.

Напомнил он и о критической ситуации с кислородом, в которой Минздрав решил заработать деньги, обрекая на смерть тысячи украинцев.

— Возмущает цинизм Министерства здравоохранения, которое в критической ситуации со снабжением кислорода в больницы требует за его транспортировку больше, чем стоит сам кислород на рынке. И это при том, что несколько металлургических заводов предоставили стране его бесплатно, — подчеркнул сопредседатель «Нашего края».

Народный депутат указал на фактические цифры, откровенно демонстрирующие, как власти подготовились к новой волне коронавируса.

— Во-первых, в 2020 году из коронавирусного фонда непосредственно на медицину было израсходовано только 23% — 19,5 миллиардов гривен из 66,5 миллиардов гривен. На «Большое Строительство» из коронавирусного фонда было выделено на треть больше, чем на медицину — 25,7 миллиардов гривен (38%). Во-вторых, при пересмотре госбюджета на 2021 год из 40 миллиардов гривен увеличенных расходов только 2 миллиарда гривен (5%) направили на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. А на «Большое Строительство» было направлено в 7 раз больше, чем на медицину — 15 миллиардов гривен (38% из 40 миллиардов гривен). В-третьих, в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 2,6 миллиардов гривен на закупку вакцин, а на выплату только процентов по ранее взятым кредитам на «Большое Строительство» в 6 раз больше — 16 миллиардов гривен. И, наконец, в этом и 2022 годах в бюджете не предусмотрены никакие компенсации бизнесу и гражданам от введения красных зон карантина, — сказал Сергей Шахов.

«Наш край» требует пересмотреть госбюджет на 2021 год с целью:

увеличения выплат медикам,

введения дополнительных статей на компенсацию бизнесу и гражданам, несущим ущерб от введения красных зон;

внесения дополнительной статьи на закупку кислорода, а не только на строительство кислородных станций, которые появятся через полгода, то есть после затухания текущей волны коронавируса. Это позволит оперативно решить проблему дефицита кислорода.

В то же время, в бюджете на 2022 год необходимо предусмотреть создание коронавирусного фонда с целевым назначением непосредственно на медицину и доплаты медикам, связанным с лечением от коронавируса.

Ранее представители партии «Наш край» заявляли, что многие инфекционные больницы и отделения в Украине оказались без кислорода, лекарств и элементарных санитарных удобств, в результате чего сотни украинцев умирают, так и не дождавшись должной помощи.