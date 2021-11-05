Многие инфекционные больницы и отделения в Украине оказались без кислорода, лекарств и элементарных санитарных удобств, в результате чего сотни украинцев умирают, так и не дождавшись должной помощи.

Об этом заявил народный депутат от «Нашего края» Сергей Шахов, выступая с трибуны Верховной Рады.

— Люди умирают в холоде, голоде, без лекарств и кислорода. В ковидных палатах нет даже туалетов. Ведро стоит! Врачи с ног падают. Кислорода критически не хватает, — заявил Сергей Шахов.

В подтверждение своих слов нардеп продемонстрировал фото из больницы Старобельска Луганской области. На фотографии обнаженный мужчина лежит на полу палаты рядом с «отходным ведром».

Сопредседатель партии заявил о необходимости срочно обеспечить должное финансирование ковидных больниц. По его словам, главы областных администраций скрывают проблему и игнорируют обращение главных врачей. В частности, именно такая ситуация сложилась в Луганской области.

О полном игнорировании проблем со стороны областного руководства заявляет депутат Николаевского областного совета от «Нашего края», главный врач областной инфекционной больницы Светлана Федорова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

— Каждый день у меня с самого утра под кабинетом стоят родственники. Каждый день сотни звонков и десятки сообщений в мессенджер. «Не принимают в 5 горбольницу, требуют, чтобы вместе с больным привезли кислород свой», «родственница в 1 горбольнице — сатурация 60, не забирают в реанимацию, нет мест», «мы из Снигиревки — нет кислорода и реанимации, заберите нас» и т.д. и т.п. Власти местные до сих пор не проснулись и кроме хороших отчетов в Киев — полный ноль! Третьи сутки нет обещанной «завтра» какой-то мифической машины с кислородом. Я нашла сама производителя, выкрутилась, нашла людей, которые заплатят за кислород доставку 20 тонн. От власти нужно было дать бюрократическую отмашку на отправку машины. Через три дня — ничего! Им некогда, — написала Светлана Федорова.

Также она сообщила, что минувшей ночью на больницу было совершено нападение. Родственники больной пытались украсть кислород. В связи с растущим напряжением Светлана Федорова обратилась к правоохранителям с просьбой обеспечить охрану медучреждения и врачей, спасающих жизнь людей. Однако ее обращение правоохранители проигнорировали.

Ранее в партии «Наш Край» сообщали, что из-за безответственности властей целые области страны рискуют остаться без электричества.