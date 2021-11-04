Критическая ситуация на украинских ТЭЦ и ТЭС сложилась в результате проваленной правительством подготовки к отопительному сезону.
Об этом заявил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак.
Из-за нехватки угля и газа целому ряду областей грозят перебои с электроснабжением — особенно в центральном и восточном регионах Украины, убеждены в политсиле.
— Из-за отсутствия топлива не могут работать 24 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 8,5 ГВт. На складах ТЭС и ТЭЦ находится в 4,2 раза меньше угля, чем должно быть согласно графику накопления топлива, утвержденного Минэнерго — 701 тысяча тонн против 2,9 миллионов тонн запланированных. Даже имеющиеся запасы угля сокращаются уже со второй половины сентября, поскольку объемы потребления превышают объемы поставок угля, — подчеркнул Александр Мазурчак.
Сопредседатель партии напомнил, что в 2017 году в связи с потерей доступа к украинскому углю на неподконтрольной территории, Украина увеличила импорт угля, прежде всего из Российской Федерации. Но теперь Россия заявила о прекращении поставок энергетического угля в Украину, ссылаясь на приоритет обеспечения внутреннего спроса.
— Дефицит электроэнергии в этом отопительном сезоне должен быть покрыт за счет импорта электроэнергии из России и Беларуси. Однако неизвестно, достаточно ли этого импорта, ведь ситуация с такими масштабами неработающих мощностей ТЭЦ и ТЭС возникла впервые. Да, Славянская тепловая электростанция уже остановила работу из-за отсутствия топлива, потому что ей необходим для теплогенерации именно антрацитовый уголь. А она является единственным поставщиком тепла в своем регионе, — добавил он.
По словам сопредседателя «Нашего края», сейчас в Украине работает 12 ТЭС, производящих около 30% электроэнергии, из них 5 частично используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская, Славянская.
— В целом ряде областей следует ожидать проблем с электроснабжением, газоснабжением и теплоснабжением. В этой ситуации правительство должно предпринять немедленные действия, чтобы не допустить отключений света. Но вместо реальных действий правительство отмалчивается, — подытожил Александр Мазурчак.
Чтобы еще спасти ситуацию с текущим отопительным сезоном и не допустить повторения таких кризисов в будущем «Наш край» требует:
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Критическая ситуация на украинских ТЭЦ и ТЭС сложилась в результате проваленной правительством подготовки к отопительному сезону.
Об этом заявил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак.
Из-за нехватки угля и газа целому ряду областей грозят перебои с электроснабжением — особенно в центральном и восточном регионах Украины, убеждены в политсиле.
— Из-за отсутствия топлива не могут работать 24 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 8,5 ГВт. На складах ТЭС и ТЭЦ находится в 4,2 раза меньше угля, чем должно быть согласно графику накопления топлива, утвержденного Минэнерго — 701 тысяча тонн против 2,9 миллионов тонн запланированных. Даже имеющиеся запасы угля сокращаются уже со второй половины сентября, поскольку объемы потребления превышают объемы поставок угля, — подчеркнул Александр Мазурчак.
Сопредседатель партии напомнил, что в 2017 году в связи с потерей доступа к украинскому углю на неподконтрольной территории, Украина увеличила импорт угля, прежде всего из Российской Федерации. Но теперь Россия заявила о прекращении поставок энергетического угля в Украину, ссылаясь на приоритет обеспечения внутреннего спроса.
— Дефицит электроэнергии в этом отопительном сезоне должен быть покрыт за счет импорта электроэнергии из России и Беларуси. Однако неизвестно, достаточно ли этого импорта, ведь ситуация с такими масштабами неработающих мощностей ТЭЦ и ТЭС возникла впервые. Да, Славянская тепловая электростанция уже остановила работу из-за отсутствия топлива, потому что ей необходим для теплогенерации именно антрацитовый уголь. А она является единственным поставщиком тепла в своем регионе, — добавил он.
По словам сопредседателя «Нашего края», сейчас в Украине работает 12 ТЭС, производящих около 30% электроэнергии, из них 5 частично используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская, Славянская.
— В целом ряде областей следует ожидать проблем с электроснабжением, газоснабжением и теплоснабжением. В этой ситуации правительство должно предпринять немедленные действия, чтобы не допустить отключений света. Но вместо реальных действий правительство отмалчивается, — подытожил Александр Мазурчак.
Чтобы еще спасти ситуацию с текущим отопительным сезоном и не допустить повторения таких кризисов в будущем «Наш край» требует:
Ранее в партии «Наш Край» заявляли, что в разгар пандемии инфекционные больницы остаются без финансирования.