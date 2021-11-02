В Украине длительное время стремительными темпами растет количество больных коронавирусом, и больницы во многих районах уже переполнены. В то же время, как заявил сопредседатель партии «Наш край», народный депутат Украины Сергей Шахов, правительство продолжает ограничивать финансирование инфекционных больниц и отделений.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Ситуация с лечением больных коронавирусом в стране критическая, но вместо реального противодействия пандемии правительство лишь фиксирует явно заниженную статистику и устраивает пиар-акции по вакцинации. Между тем, в большинстве регионов страны либо уже закончились, либо вот-вот закончатся свободные койки в ковидных отделениях, инфекционные больницы почти полностью лишены финансирования: денег нет не только на кислород или лекарства, но даже на зарплаты медикам, а половина больных в реанимациях умирают, так и не дождавшись результатов тестирования, — подчеркнул Сергей Шахов.

Сопредседатель партии напомнил, что показатель суточной заболеваемости в государстве один из самых высоких с начала пандемии. Ежедневно Минздрав фиксирует более 26 тысяч новых случаев заболевания и этот показатель продолжает расти. В то же время, Минздрав требует от больниц увеличения количества ководных кроватей, на которых пока нет ни кому, ни чем лечить, ведь власти не выделили никаких средств на эти цели.

— Двухнедельный кризис, возникший из-за остановки производства кислорода, — лишь первая ласточка нелепой политики Минздрава. Ведь предугадать и предупредить дефицит кислорода можно было бы раньше, тем самым сохранив тысячи жизней. Еще месяц назад врачи-инфекционисты, среди которых и депутат «Нашего края» в Николаевском областном совете, главный врач областной инфекционной больницы Светлана Федорова, предлагали оборудовать инфекционные больницы генераторами кислорода, которые гарантировали бы бесперебойную работу соответствующего оборудования. Минздрав проигнорировал эту инициативу, как и остальные рекомендации врачей-инфекционистов, — добавил нардеп.

По его словам, руководителей профильных больниц просто «забыли» проинформировать о возможных перебоях с поставками кислорода из-за остановки сразу двух заводов. И пока никакого финансирования на закупку кислорода для профильных медучреждений на государственном уровне не предусмотрено. Как и финансирования надбавок для медиков, работающих в условиях пандемии.

— Врачам специализированных инфекционных больниц не то, что надбавок не предусмотрено, руководителей этих заведений всячески побуждают переводить сотрудников на 0,75 ставки, чтобы уменьшить зарплаты, а средств, которые выделяет на профильные медучреждения Национальная служба здравоохранения, едва хватает, чтобы покрыть половину зарплатного фонда, не говоря уже о медикаментах и средствах дезинфекции. В больницах критически не хватает тестов, лекарств, средств защиты, дезинфекции, даже постельного белья и средств гигиены. О питании больных и медиков, работающих круглосуточно, речь не идет, — подчеркнул Сергей Шахов.

Еще одна серьезная проблема — абсолютная неподготовленность первичного звена медицины. У семейных врачей нет ни быстрых тестов, ни противовирусных препаратов, которые могли бы помочь больным уже на первых стадиях. Людям с подозрением на ковод продолжают выписывать витамины и не спешат давать направление на тестирование, а результатов анализов от государственных лабораторий приходится ждать несколько дней, а то и недель.

«Наш край» требует немедленно создать медицинский фонд, из которого направить средства на создание и оборудование дополнительных больничных мест в санаториях, закрытых в результате непродуманной медицинской реформы, больницах, мобильных госпиталях и т.д. Также за средства фонда следует закупить противовирусные препараты и быстрые тесты на антиген для ковидных госпиталей и врачей первичного звена, чтобы они смогли оказывать помощь больным уже на первых стадиях заболевания. Кроме того, необходимо сформировать медицинские бригады, которые в том числе будут обучать терапевтов и семейных врачей лечить ковод во вновь созданных мобильных госпиталях и на дому. Из государственного бюджета следует предусмотреть надбавки врачам и медицинским работникам, задействованным в лечении ковида.

Ранее депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» и главный врач областной инфекционной больницы Светлана Федорова считает, что дополнительные лечебные койки без надлежащего медикаментозного обеспечения и финансирования не помогут справиться с новой волной пандемии.