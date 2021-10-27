депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» и главный врач областной инфекционной больницы Светлана Федорова считает, что дополнительные лечебные койки без надлежащего медикаментозного обеспечения и финансирования не помогут справиться с новой волной пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Если на пике весенней волны было выделено 80 тысяч койкомест, то сейчас выделено только 67 тысяч коек. В наиболее пораженных регионах запас мест полностью исчерпан. Ситуация настолько критическая, что в Херсонской области ГСЧС разворачивают мобильные госпитали для увеличения фонда кроватей. Но просто койки для борьбы с коронавирусом ничего не решают. Должно быть обеспечение лекарством, кислородом и персоналом. Государственные власти должны опомниться, начать действовать немедленно и исправлять ситуацию. На первом месте — именно кислород, ибо он в первую очередь спасает жизнь тяжелым больным. А без должного финансирования это просто койки, они не лечат, — убеждена Светлана Федорова.

Заявила депутат от «Нашего края» и о провальной кампании по вакцинации.

— На ноябрь и декабрь в правительственных планах сделать еще по 8,5 миллионов прививок в месяц, то есть всего до конца года планируется достичь показателя 47,9 миллионов прививок. Но на октябрь план/факт по прививке отличался втрое. Должны были сделать 8,5 миллионов, а фактически сделано 2,9 миллиона прививок. И здесь за проваленную кампанию по вакцинации ответственно именно правительство, потому что не проведена качественная работа по информированию населения. Имеем последствия — согласно данным Национальной академии наук Украины, нынешняя COVID-волна в Украине уже превысила показатели двух предыдущих, — сообщила Светлана Федорова.

«Наш край» требует от власти срочно пересмотреть приоритеты. В партии придерживаются мнения, что жизнь и здоровье украинцев должны быть на первом месте. Следовательно, необходимо срочно предусмотреть «ковидный» фонд в Бюджете и законодательно ограничить его использование только для нужд медицины и компенсаций пострадавшим от корона-кризиса.

Создание дополнительных койкомест в достаточном количестве для ожидаемого увеличения заболеваемости должно сопровождаться надлежащим финансированием и, в первую очередь, доплатами медицинским работникам.

Кроме того, необходимо ускорить темпы вакцинации населения и более интенсивно проводить разъяснительную кампанию, привлекая к этому ведущих врачей-инфекционистов страны, уверены члены политсилы.

Напомним, сопредседатель партии «Наш Край» Сергей Шахов заявил, что Украина приближается к полноценному локдауну из-за катастрофической ситуации с COVID-19, а финансирование медицины даже близко не соответствует ее потребностям в условиях пандемии.