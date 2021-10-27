Сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов заявил, что Украина приближается к полноценному локдауну из-за катастрофической ситуации с COVID-19, а финансирование медицины даже близко не соответствует ее потребностям в условиях пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Он упомянул, что на 2022 год в госбюджете даже не предусмотрена опция «ковидного фонда».

— Министр здравоохранения Виктор Ляшко уже открыто говорит о приближении общегосударственного локдауна. Это произойдет сразу после перехода всех областей Украины в красную зону. В настоящее время там находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская и Ровенская области. А в ближайшие дни могут там оказаться уже 13 областей. Это половина страны. И на этом фоне в проекте Государственного бюджета на 2022 год предусмотрено только 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин. На преодоление последствий коронавируса и карантина денег в проекте бюджета-2022 не предусмотрено. Ни для бизнеса, который понесет огромные убытки, ни для граждан, которые потеряют работу и/или получат меньшие доходы, — заявил Сергей Шахов.

Зато, по словам сопредседателя «Нашего края», запланировано полноценное финансирование «Большого Строительства».

— Оказывается, не жизнь украинцев, а «Большое Строительство» — приоритет для правительства. Из 39,6 миллиардов гривен сверхплановых доходов бюджета в 2021 году 15 миллиардов — 38% — было выделено на «Большое Строительство» и только 2 миллиарда — на лечение коронавируса (5%), что почти в 8 раз меньше. Видимо, дороги будут подавать кислород, готовить больничные койки, закупать лекарства и платить зарплаты врачам. Это прямое продолжение истории, когда за полтора года действия «ковидных» закупок по упрощенной процедуре потратили около 35 миллиардов гривен и значительная часть из них пошла на товары и услуги, которые к борьбе с пандемией не имеют никакого отношения, — подчеркнул народный депутат.

«Наш край» призвал власть не только ввести медицинский «ководный фонд», но и предусмотреть в бюджете-2021 и проекте бюджета-2022 средства на компенсацию потерь от возможного усиления карантинных мер – как гражданам, так и бизнесу.

Известно, что с 20 октября Украина вышла на первое место в Европе по количеству госпитализированных пациентов.

Ранее сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов заявил, что на складах ТЭС и ТЭЦ угля почти в 4 раза меньше необходимого, что уже в ближайшее время может привести к отключению и ограничению электропотребления.