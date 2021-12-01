58% украинцев не поддерживают идею о том, чтобы президент Владимир Зеленский балотировался в 2024 году.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии с 26 по 29 ноября.

За последний месяц с 61,7% до 65,9% выросла доля тех, кто считает, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. В то же время с 22,7% до 18,6% снизилась доля тех, кто говорит о правильном направлении дел.

Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают — 34,3%.

Также большинство опрошенных (65,9%) негативно относятся к возможному введению дистанционного голосования через интернет, положительно — 29%. Хотя среди всех возрастных категорий преобладает негативное отношение, но чем младше респонденты, тем лучше отношение к дистанционному голосованию через интернет.

При этом больше половины опрошенных (51,6%) считают, что в случае вторжения России Владимир Зеленский не будет способен эффективно сработать как Верховный главнокомандующий. 35,9% считают, что он способен эффективно сработать.

Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, в начале ноября Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков. 31,9% украинцев указали, что не проголосовали бы за президента Владимира Зеленскиого на следующих выборах ни при каких обстоятельствах.