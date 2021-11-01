31,9% украинцев указали, что не проголосовали бы за президента Владимира Зеленскиого на следующих выборах ни при каких обстоятельствах.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра имени Разумкова.

На втором месте в рейтинге антипатий Петр Порошенко — 31,6%, на третьем — Виктор Медведчук (24,7%), четвертую позицию занял Юрий Бойко (24%).

При этом Владимир Зеленский все так же лидирует и в списке электоральных симпатий. За него готовы отдать голоса 18,7% респондентов. На втором месте — Петр Порошенко (12,7%), третьем — Юрий Бойко (6,2%). Дмитрий Разумков набрал 5,5% голосов украинцев, обогнав на 0,5% Юлию Тимошенко.

Во втором туре выборов, если бы в него снова прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, 26,7% опрошенных отдали предпочтения действующему президенту, а 21,3% — предыдущему. А среди тех, кто четко определился с выбором и намерен голосовать — 55,6% и 44,4% соответственно.

Отметим, что 20,1% опрошенных считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая. 40,1% не видят существенных отличий, а 36,2% считают, что предыдущая власть справлялась лучше.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТІ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Ранее сообщалось, что Украинцы считают непрофессиональность и коррумпированность власти причиной энергетического кризиса.