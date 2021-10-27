Половина опрошенных украинцев считают, что власти страны не способны обеспечить приемлемые для населения цены на топливо.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской компанией «Градус», сообщает 5 канал.

Более трети (78%) украинцев знают о кризисных явлениях в энергетике, в частности о том, что Украина подходит к отопительному сезону неподготовленной и возможны перебои с поставками тепла. Среди опрошенных большая часть считает, что эти проблемы связаны с непрофессионализмом власти (62%) и политической коррупцией (51%).

Половина опрошенных (49%) считает, что украинские власти не способны обеспечить приемлемые для населения цены на топливо. В приемлемые тарифы верят 33% опрошенных. 46% украинцев надеются, что государство все же сможет обеспечить нынешний отопительный сезон и предоставить достаточное количество тепла населению и коммунальным учреждениям. 28% убеждены, что власти не справятся с этой задачей. 26% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился 24 октября методом самозаполнения анкет в мобильном приложении. Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тысяч жителей и более. Количество результативных интервью – 1000.

Напомним, в Украине облгазы собираются повысить плату за распределение газа в среднем в 3 раза.