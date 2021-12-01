В Румынии прошли ощутимые сейсмические колебания магнитудой в 4,2 балла. Толчки затронули крупнейшие города Румынии и достигли приграничных с Украиной населенных пунктов.

Об этом сообщает Timpul.

По данным Национального института физики Земли (INFP), землетрясение произошло в 18:20:57 магнитудой 4,2 на глубине 124 км.

Колебания ощущались в десятках километрах от столицы, Бухареста.

О повреждениях собственности не сообщалось, но эксперты ожидают сейсмических откликов.

Напомним, в Тернопольской области 23 сентября около 6:30 произошло землетрясение. Сила толчков составляла до 4,4 балла по шкале Рихтера.