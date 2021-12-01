Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский издал постановление о введении временных ограничений на нахождение возле границы с Беларусью. Срок действия указа рассчитан до весны 2022 года.

Об этом информирует Gazeta Wyborcza.

Положения поправки к Закону об охране государственной границы, внесенные правящей партией «Право и справедливость», заменили чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью территориях, которое действовало с сентября. Чтобы продлить его, президенту пришлось подписать поправку до полуночи.

Никому, кроме жителей территорий, на которые распространяется запрет, не будет разрешено находиться в этих районах. В первую очередь, представителям неправительственных организаций, которые помогают беженцам, а также журналистам Однако есть некоторые исключения. К ним относятся люди, обслуживающие офисы и пребывающие в них для решения административных вопросов, а также те, у кого есть недвижимость в этом районе. Ограничения также не распространяются на тех, кто ведет бизнес в этой сфере или работает в коммерческих целях для получения прибыли. Запрет на пребывание не распространяется на лиц, оказывающих почтовые, курьерские и хозяйственные услуги.

По мнению Законодательного аппарата Сената, омбудсмена и многих экспертов, закон противоречит конституции. Он ограничивает право граждан Польши передвигаться по своей стране и право на информацию. Более того, министр внутренних дел получает большие полномочий, чем президент. Фактически, он может без ограничений — после консультации с командиром пограничной службы — ввести чрезвычайное положение в отдельной части страны.

Напомним, люди в белорусской военной форме забросали камнями польских пограничников.