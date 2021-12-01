Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не смогут остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.

Об этом Зеленский заявил 1 декабря в сессионном зале Верховной Рады, выступая со своим ежегодным обращением перед народными депутатами.

– Восемь лет подряд мы боимся сознаться самим себе: мы не остановим войну без прямых переговоров с Российской Федерацией... Давайте поставим в этом вопросе точку, - сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что все внешние партнеры тоже признают, что Украина не может остановить войну без прямых переговоров с РФ.

– Все внешние признали, а некоторые внутренние это не признают. И мы должны говорить, что у нас сильная мощная армия и не бояться говорить друг другу правду, если мы хотим возвратить Донбасс, давайте! А если мы хотим просто ходить и об этом говорить, то давайте ничего не делать. И давайте в этом вопросе поставим точку, просто и честно и поймём, наконец, наше государство - как можем, давайте бороться за это, за наши территории всеми возможностями. Все вместе, все политики, – сказал президент.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ближайшем времени может провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.