Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшем времени может провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом пишет Новое время со ссылкой на Le Figaro.

Как пишет издание, на вопрос журналистов о том, собирается ли он поговорить с Владимиром Зеленским или Владимиром Путиным, президент США ответил, что это «очень вероятно», и добавил, что он «обеспокоен». Заявление прозвучало на фоне размещения войск РФ возле украинской границы.

Ранее газета The New York Times писала, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с российской стороной по дипломатическим каналам, чтобы «удержать и отговорить» президента РФ Владимира Путина от возможного вторжения в Украину.

По информации NYT, переговоры по дипломатическим каналам могут включать личную встречу между Джо Байденом и Владимиром Путиным.