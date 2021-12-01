МИД РФ не принял идею турецкого президента Рейджепа Эрдогана о том, что Анкара может быть посредником в диалоге между Украиной и Россией.

Об этом спикер МИД РФ заявила на брифинге.

Помощника Лаврова назвала предложение Эрдогана «просто красивыми фразами».

— Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи, — рассудила Мария Захарова.

И повторила позицию, ставшую привычной для РФ. В частности дипломатка подчеркнула, что Россия якобы не является стороной конфликта.

— Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов по Донбассу, наконец, начать выполнять минских договоренностей в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска, — добавила представительница МИД.

Как сообщалось, президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган согласился выполнять функции третьей стороны в переговорах между Украиной и Россией.