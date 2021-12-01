Лидера движения против вакцинации Остапа Стахива из Львова, обвиняемого в попытке госпереворота, отвезли в психиатрическую больницу на принудительное обследование.

Об этом написал zaxid.net.

На подобной мере настояла сторона обвинения, чтобы не выпустить Стахива, так как его сторонники собрали сумму в размере миллиона гривен на требуемый судом залог. Прокурор Георгий Зенин заявил, что экспертиза психиаторов необходима, так как «подозреваемый Остап Стахов может быть признан невменяемым или ограниченно вменяемым».

Судья удовлетворил ходатайство, несмотря на активный протест самого Стахива и его адвоката.

Напомним, Галицкий районный суд Львова отправил известного львовского антивакцинатора Остапа Стахива под стражу на 60 дней.