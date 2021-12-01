Правительство должно срочно утвердить программу инфекционной безопасности страны, поскольку новая вспышка мутировавшего вируса COVID-19 «Омикрон», вероятно, придется на конец января.

Об этом заявила главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Светлана Федорова в соцсети.

—Новый вариант вируса В.1.1.529 (Омикрон) — быстрый мутант. Вытесняет «Дельту» и молниеносно распространяется. Заразность и вирулентность тоже зашкаливают. Можно предполагать, что этот новый подвид будет яростнее нападать на молодых, будет гораздо заразнее, чем предыдущие, протекать заболевание будет тяжелее и смертность будет выше. Скорее всего, новая симптоматика не будет отличаться. Из клинических симптомов — нет потери обоняния и вкуса, резкая слабость, боли во всех группах мышц, более молодой возраст, более быстрое развитие, поражение дыхательных путей и ЖКТ. Когда понесется всплеск? Думаю, к концу января, — объяснила Светлана Федорова.

Она также отметила, что прогнозы ученых относительно мутации вируса, очевидно, сбылись, и нынешние вакцины, в огромном количестве закупленные Украиной, против нового вируса будут бессильны, как и собственные антитела уже переболевшего человека. Поэтому власти должны делать ставку не только на вакцинацию, но и, прежде всего, на готовность инфекционных больниц и ковидных отделений.

— Мутации нового подвида таковы, что плевать ему на антитела, которые человек приобрел раньше, плевать ему на вакцинацию. Антитела поствакцинальные новый штамм не видит в упор, а у переболевших — так себе. Что такое антитела? Такие солдаты. Видят чужого — уррра! В бой! И убивать должны. А этот чужой мутант в клетку — хлоп! Проникает и от существующих антител красиво скрывается. Но вакцина «Файзер» разработки М РНК S белка, как и Модерна, — она отлична против Уханьского штамма. Ну, снижала при Дельте смертность, — добавила медик.

При этом инфекционист порекомендовала украинцам готовиться к новой вспышке заболевания заранее и не надеяться на спасение в рамках существующей системы здравоохранения.

— Учитывая безумные усилия местных властей к тому, чтобы показать ударные темпы снижения эпидемии («йолки» же!), не ждите, что кто-нибудь предложит вам пройти тест на ковид, не ждите, что результат будет честным, не ждите, что вам поставят диагноз клинически, исходя из симптоматики. Заболели — ищите адекватного врача. Сдавайте тест в частных лабораториях (не все, к сожалению, дают адекватные результаты). Учитывая особенности нового штамма — не в первый день. Лучше на 5-й. Я говорю о ПЦР-тесте. Впрочем, АГ — тоже не первый, — рассказала Светлана Федорова.

Также она советует воздержаться от самолечения, лечения по телефону или по совету соседки.

— Сатурация ниже 94 — в стационар. Сатурация ниже 90, одышка, не можете ходить и вас выгоняют из стационара домой, рисуя отрицательные ПЦР, со словами: «Вы здоровы, ищите, как получать дома кислород», — не уходите. Требуйте перевода на лечение в другие стационары или лечение по месту, — добавила врач.

Ранее Светлана Федорова заявила, что в разгар борьбы с очередной волной COVID-19 Национальная служба здоровья Украины урезает финансирование инфекционным больницам, оставляя медиков без зарплат и обещанных надбавок.