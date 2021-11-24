Депутат Николаевского облсовета от «Нашего края», главврач областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что в разгар борьбы с очередной волной COVID-19 Национальная служба здоровья Украины урезает финансирование инфекционным больницам, оставляя медиков без зарплат и обещанных надбавок.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Кроме того, по ее словам, больницам угрожают расторжением ковидных пакетов, что оставит медучреждения и персонал вообще без денег.

Она отметила, что на прошлой неделе глава Минздрава представил новую главу Национальной службы здоровья Украины — Наталию Гусак, которая на первом же брифинге заявила, что имеет законные полномочия расторгать договоры с больницами, применять штрафы за невыполнение договорных обязательств и будет это делать.

— По сути, новое руководство НСЗУ просто продолжает политику Министерства здравоохранения, поскольку Минздрав с начала ноября также ищет формальный повод отказать в финансировании медицинским учреждениям и срывает их работу вместо того, чтобы поддержать их. В начале ноября четыре мониторинговых группы завершили проверки в 16 регионах Украины. Во время этих проверок доходит до абсурда — чиновники указывают врачам, кто из больных нуждается в кислородном обеспечении, а кто нет, — рассказала Светлана Федорова.

При этом она подчеркнула, что все это происходит на фоне и без того ужасающей ситуации с финансированием медицинских учреждений по всей Украине в течение года.

— Из-за многомесячных задержек зарплат протестуют медики в Винницкой, Львовской, Тернопольской, Донецкой областях. В столице наиболее критическая ситуация сложилась в городской клинической больнице скорой помощи: в августе и сентябре медработники получили заработную плату в размере 70% минимальной зарплаты, а за октябрь им выдали всего по 1800 гривен. И складывается такая ситуация, что в ноябре они вообще ничего не получат, — рассказала депутат.

Она также подчеркнула, что врачам, открыто заявляющим о тотальном недофинансировании медучреждений и задержках зарплат, чиновники Минздрава и НСЗУ устраивают настоящую травлю.

— Вместо лечения больных вынуждена отбиваться от нападок чиновников. Сначала они устроили мне незаконную проверку, поскольку в приказе о ней речь как раз и не шла, не было даже фамилий и должностей проверяющих, сами они также отказались предоставить эти сведения, а кроме того, не проверили ни одного документа и статистики в больнице. После этих незаконных действий чиновники от медицины развернули целую кампанию дискредитации моих врачей в СМИ, манипулируя цифрами и фактами, прибегая к откровенной лжи, — подчеркнула Светлана Федорова.

По ее мнению, проверяющие из Минздрава отрабатывали заказы областных властей, которые решили отстранить ее от управления больницей за критику. Ведь именно Светлана Федорова еще летом обратилась к власти с требованием подготовиться к новой волне вспышки пандемии и первой заявила о проблемах поставок кислорода в больницы.

«Наш край» отмечает, что государство должно создать надлежащие условия для врачей, которые ежедневно спасают жизнь и здоровье людей, а не загонять их в нищету и преследовать.

В партии призвали направить работу НСЗУ и Минздрава на решение проблем с пандемией, а не создание проблем для функционирования медицинских учреждений и преследования врачей, которые говорят правду о текущем критическом состоянии медицинской отрасли.

Напомним, в Украине длительное время стремительными темпами растет количество больных коронавирусом, и больницы во многих районах уже переполнены. В то же время, как заявил сопредседатель партии «Наш край», народный депутат Украины Сергей Шахов, правительство продолжает ограничивать финансирование инфекционных больниц и отделений.