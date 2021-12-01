Тель-Авив в Израиле впервые занял первое место в рейтинге городов, в которых дороже всего жить. Лидеры прошлогоднего рейтинга лишились позиции.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на отчет Worldwide Cost of Living 2021 от The Economist.

В рейтинге 2020 года Тель-Авив занимал пятое место. Улучшение позиций города объясняют прочностью национальной валюты страны — шекеля — по отношению к доллару, а также ростом цен на транспорт и продукты.

Кроме того, Тель-Авив был вторым самым дорогим городом по алкоголю и транспорту, пятым — по личной гигиене и шестым — по отдыху.

Второе место в общем рейтинге разделили Париж и Сингапур, далее следуют Цюрих и Гонконг, занимавшие первое место в прошлом году. В десятку самых дорогих городов также попали Нью-Йорк (США), Женева (Швейцария), Копенгаген (Дания), Лос-Анджелес (США) и Осака (Япония).

Цены в городах в рейтинге сравнивают с Нью-Йорком. Индекс цен в американском городе устанавливают на уровне 100 пунктов: чем выше балл, тем дороже жизнь в городе. Составители рейтинга анализировали стоимость 50 тысяч товаров и услуг в 173 городах с августа по сентябрь, в том числе стоимость еды, напитков, средств личной гигиены, стоимость проезда в транспорте, коммунальные платежи, расходы на отдых и т.п.

Самым дешевым городом, как и в прошлом году, остается Дамаск (Сирия). Второе место с конца занимает Триполи (Ливия) — один из 40 городов, впервые попавших в рейтинг The Economist. Третьим самым дешевым городом является столица Узбекистана — Ташкент.

Кроме того, впервые в рейтинг попал город Эдинбург (Шотландия) и сразу на 27 место. Еще два новых города – Штутгарт (Германия) и Сан-Диего (США) – оказались в топ-50 самых дорогих городов.

В верхней части рейтинга преобладают европейские и развитые азиатские города, а в городах Северной Америки и Китая остаются сравнительно умеренные цены. Самые дешевые города в основном располагаются на Ближнем Востоке, Африке и бедных частях Азии.

В отчете указывается, что на изменения в рейтинге продолжает влиять пандемия коронавируса. В среднем цены на товары и услуги выросли на 3,5% в национальной валюте — это самый быстрый уровень инфляции за последние 5 лет.

Кроме того, выросли расходы на транспорт, в целом из-за роста цен на нефть. Расходы на отдых, табак и средства личной гигиены тоже выросли.

— Несмотря на то, что экономика большинства стран восстанавливается благодаря вакцинации против COVID-19, во многих крупных городах все еще наблюдается всплеск заболеваемости, что приводит к социальным ограничениям. А это влечет нарушение поставок товаров, что привело к дефициту и повышению цен, – объясняют в рейтинге.

В издании прогнозируют, что в 2022 году стоимость жизни продолжит расти во многих городах, поскольку во многих областях возрастает зарплата. Также ожидается, что банки будут повышать процентные ставки, чтобы остановить инфляцию, поэтому рост цен должен быть более умеренным, чем в этом году.

Напомним, что для покупки однокомнатной квартиры в Николаеве необходимо в течение почти четырех лет откладывать среднюю заработную плату.