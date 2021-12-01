Европейский союз планирует рекомендовать государствам-членам ежедневно пересматривать основные ограничения на поездки из-за нового штамма коронавируса Омикрон.

По данным информагентства Bloomberg, в документе говорится, что государства-члены должны придерживаться скоординированного подхода и быть готовыми ввести любые необходимые меры контроля.

Кроме того, ЕС призовет правительства быстро развернуть ревакцинацию и реализовать предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата ЕС.

Вариант коронавируса Omicron (B.1.1.529) впервые обнаружили в Южной Африке 24 ноября. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР, Гонконге, Израиле, Бельгии, Германии, Италии, Великобритании и Австралии.

Напомним, что новый вариант коронавируса проник в Бельгию, Францию, Германию, Нидерланды, Данию и Чехию. «Омикрон» секвенировали впервые в Южной Африке, откуда он и происходит.