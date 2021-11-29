Новый вариант коронавируса проник в Бельгию, Францию, Германию, Нидерланды, Данию и Чехию. «Омикрон» секвенировали впервые в Южной Африке, откуда он и происходит.

Об этом пишет Dnevnik.

Первый случай на европейском континенте зафиксировали еще в пятницу, когда одна из туристок вернулась после отдыха в Египте. Франция заявила, что вариант «Омикрон» диагносировали у восьми человек, прибывших из Южной Африки за последние 14 дней, а в Германии — у трех. Один из пассажиров из Южной Африки, прибывший во Франкфурт 21 ноября, был полностью вакцинирован, и через неделю у него развились симптомы заболевания. Два других случае в Германии приходятся на регион Баварии. В понедельник Португалия также сообщила о 13 случаях заражения новым штаммом

Органы здравоохранения Нидерландов сообщили о 13 случаях заболевания «Омикроном» среди 61 пассажира с вирусом COVID-19 на двух рейсах из Южной Африки. Государственный институт сыворотки в Дании также сообщил о двух случаях «Омикрона» у людей, живущих в Южной Африке. И Великобритания, и Швейцария объявили об обнаружения нового штамма на своей территории. В понедельник власти Шотландии сообщили о шести случаях, не связанных с поездками в южную часть Африки.

Все страны, которые были объявлены зараженными «Омикроном», разработали возможности для быстрого секвенирования вирусов, которые позволяют им обнаруживать новый штамм загодя.

Напомним, компании Pfizer и BionTech должны адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса «омикрон» в течение 100 дней, если он будет устойчив к существующим вакцинам.