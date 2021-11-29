Компании Pfizer и BionTech должны адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса «омикрон» в течение 100 дней, если он будет устойчив к существующим вакцинам.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции в Латвии, пишет Reuters.

Она напомнила, что Еврокомиссия в мае заключила третий контракт с BionTech/Pfizer на 1,8 миллиарда доз вакцины.

По ее словам, контракт содержал пункт о том, что компании будут адаптировать свою вакцину в течение 100 дней, если вариант окажется устойчивым к существующим вакцинам.

— Общая линия – надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Наивысшим приоритетом сейчас является социальное дистанцирование, сокращение контактов, вакцинация и бустерные дозы, насколько это возможно, – сказала Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, Европейскому Союзу нужно выиграть время, чтобы полностью оценить последствия нового варианта коронавируса и подготовиться, в частности, добиваясь повышения уровня вакцинации.

— Мы знаем, что мы находимся в гонке со временем... И ученым и производителям нужно две-три недели, чтобы получить полную картину о качестве мутаций этого варианта «омикрон», – добавила она.

Напомним, в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний заявили, что новый штамм коронавируса «омикрон» может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться, поэтому рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксированы случаи заражения им.