Житель Николаева показал теплосети ЧАО «Николаевская ТЭЦ», которые уже месяц обогревают улицу.
Вадим Балицкий в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» опубликовал видео, на котором видно сети без теплоизоляции по улице 1-я Линия.
Вадим Балицкий отметил, что старое изолирующее покрытие коммунальщики сняли больше месяца назад.
– Непонятно зачем это делается. Чтобы потом приходило большие счета за тепло, – задался вопросом мужчина.
Ранее сообщалось, что неизвестные ободрали новую теплоизоляцию на сети коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в Николаеве.
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Житель Николаева показал теплосети ЧАО «Николаевская ТЭЦ», которые уже месяц обогревают улицу.
Вадим Балицкий в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» опубликовал видео, на котором видно сети без теплоизоляции по улице 1-я Линия.
Вадим Балицкий отметил, что старое изолирующее покрытие коммунальщики сняли больше месяца назад.
– Непонятно зачем это делается. Чтобы потом приходило большие счета за тепло, – задался вопросом мужчина.
Ранее сообщалось, что неизвестные ободрали новую теплоизоляцию на сети коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в Николаеве.