Житель Николаева показал теплосети ЧАО «Николаевская ТЭЦ», которые уже месяц обогревают улицу.

Вадим Балицкий в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» опубликовал видео, на котором видно сети без теплоизоляции по улице 1-я Линия.

Вадим Балицкий отметил, что старое изолирующее покрытие коммунальщики сняли больше месяца назад.

– Непонятно зачем это делается. Чтобы потом приходило большие счета за тепло, – задался вопросом мужчина.

Ранее сообщалось, что неизвестные ободрали новую теплоизоляцию на сети коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в Николаеве.