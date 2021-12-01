В ночь на 1 декабря границу Польши обстреляли со стороны Беларуси. Пневматическое оружие повредило светоосветительную технику.

Об этом заявили в Минобороны Польши.

Пользуясь темным временем суток, белорусские военнослужащие начали уничтожать имущество и оборудование, благодаря которому Польша охраняет границу от нелегальных мигрантов.

— В окрестностях Тересполя обстреляли осветительные мачты, установленные солдатами польского войска на границе с Беларусью. Фонари были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел велся с территории Беларуси, — сказано в уведомлении.

Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак посчитал это планомерной провокацией со стороны режима Лукашенко.

— Военного атташе Беларуси вызовут в Министерство национальной обороны для разъяснения инцидента под Тересполем, — разъяснил он.

Напомним, люди в белорусской военной форме забросали камнями польских пограничников.