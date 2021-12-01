Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет тет-а-тет встречу с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебе во время официального визита в Стокгольм.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, глава Госдепа встретится с министром иностранных дел Украины в кулуарах министерской встрече ОБСЕ, которая пройдет в столице Швеции завтра, 2 декабря.

Также, в этот же день, Блинкен запланировал встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Украинские дипломаты утверждают, что на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ намерены рассказать об опасных факторах российской агрессии.

Напомним, Блинкен ожидает «серьезного» ответа на агрессию России против Украины.