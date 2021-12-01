В следующем году в Украине полностью будут закрыты очереди на квартиры для всех ветеранов войны на Донбассе.

Об этом сегодня, 1 декабря, во время ежегодного послания к Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский.

— Что касается ветеранов, я горжусь тем, что мы в следующем году, впервые с начала войны на востоке, полностью закроем очередь на квартиры для всех наших ветеранов войны на востоке, — отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, сразу после ветеранов такой процесс начнется и для всех остальных украинских военнослужащих.

Как сообщалось, горсовет Николаева разрабатывает отдельную программу, которая позволит за деньги городского бюджета закупать жилье военнослужащим, базирующимся в городе. Она также будет предполагать возможность софинансирования со стороны Министерства обороны Украины.