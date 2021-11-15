Горсовет разрабатывает отдельную программу, которая позволит за деньги городского бюджета закупать жилье военнослужащим, базирующимся в Николаеве. Она также будет предполагать возможность софинансирования со стороны Министерства обороны Украины.

Об этом в комментарии НикВести сообщил заместитель городского головы Николаева Юрий Степанец.

Он рассказал, что проблему отсутствия постоянного жилья у военнослужащих обсуждали во время рабочей встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, 13 ноября, в Николаеве. На встрече также присутствовали советник министра обороны и представитель Офиса президента, который курирует вопросы военнослужащих.

— Отсутствие жилья у военнослужащих — это действительно проблема. Многие не продлевают контракт из-за того, что нет постоянного жилья. Той суммы, которую выделяет Министерство обороны ежемесячно (2800 гривен, — прим.), — не достаточно, за эти деньги сейчас не снимешь квартиру, — рассказал Юрий Степанец.

Юрий Степанец обратил внимание, что город напрямую заинтересован в том, чтобы удержать военнослужащих, поскольку они обеспечивают существенные налоговые поступления в бюджет.

— Важно уделить внимание военнослужащим николаевского гарнизона. Городской бюджет получает от них только прямых поступлений 240 миллионов в год. Это не считая то, что они платят и другие налоги, делая покупки, оплачивая коммуналку и т.д. Нам важно сохранить эту категорию и приумножить. Знаю, что есть много вакантных позиций (на военной службе по контракту, — прим.), — пояснил Юрий Степанец.

Вице-мэр также добавил, что рассматривается еще один вариант предоставления жилья военным.

— Чтобы город закупал жилье и сдавал в аренду военным как раз на ту сумму, которую ежемесячно выделяет Министерство обороны — 2800 гривен. Опять-таки: эти деньги будут идти в бюджет города. На процент от налоговых поступлений будет закупаться жилье, — рассказал Юрий Степанец.

Юрий Степанец рассказал, что встреча с министром обороны Алексеем Резниковым прошла плодотворно. Вице-мэр увидел, что ведомство заинтересовано в решении проблемы жилья для военнослужащих.

— Постепенно будем решать, — подытожил Юрий Степанец.

Напомним, 13 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный посетили объекты инфраструктуры на побережье Азовского моря. Алексей Резников также посетил 406-ю бригаду и Корпус морской пехоты, которые дислоцируются в Николаеве.