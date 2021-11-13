Сегодня, 13 ноября, Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный посетили объекты инфраструктуры на побережье Азовского моря.

Об этом пишет пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины.

По информации Преступности.НЕТ, Алексей Резников также посетил 406-ю бригаду и Корпус морской пехоты, которые дислоцируются в Николаеве.

Во время визита руководитель Минобороны и Главнокомандующий ВС Украины ознакомились с ходом строительства военно-морской базы «Восток». С ними приехали Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец и Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко.

Делегация осмотрела гидротехнические сооружения, будущие жилые помещения для военнослужащих морской пехоты и инфраструктуру.

Алексей Резников отметил, что развитие Военно-Морских Сил — один из приоритетов внутренней политики и деятельности в сфере международного партнерства Украины. По его мнению, это особенно актуально ввиду экспансивной политики РФ.

Командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что на военно-морской базе «Восток» разместят командование базы и дивизионы кораблей. Кроме того, береговая инфраструктура будет включать в себя сопутствующие подразделения, необходимые для выполнения поставленных задач.

Напомним, 4 ноября парламент согласовал назначение Алексея Резникова руководителем министерства обороны. Ранее этот пост занимал Андрей Таран.

Позже президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова и возложил обязанности первого замглавы делегации на народного депутата от Слуги народа Андрея Костина.